Francia sotto shock per la morte di Quentin Deranque | scontro politico e polemiche internazionali

Quentin Deranque, giovane militante di estrema destra, è stato accoltellato a Lione e, poche ore dopo, è morto all’ospedale. La sua morte ha scatenato reazioni forti in Francia e ha alimentato tensioni politiche nel paese. La vicenda ha anche suscitato polemiche a livello internazionale, con accuse e proteste che si moltiplicano sui social.

Si chiamava Quentin Deranque, aveva 23 anni ed era militante dell'estrema destra. Il suo nome è diventato in pochi giorni il centro di un acceso dibattito politico in Francia. Il giovane è stato dichiarato morto sabato, dopo essere stato brutalmente aggredito due giorni prima a Lione da almeno sei persone con il volto coperto. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta a margine di una conferenza organizzata presso la facoltà di Sciences Po dall'eurodeputata di La France Insoumise, Rima Hassan. Il procuratore di Lione, Thierry Dran, ha aperto un'inchiesta per omicidio, violenze aggravate e associazione per delinquere.