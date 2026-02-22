Gaza Hamas verso un nuovo leader | elezioni terminate ora ballottaggio

Hamas ha completato le elezioni per scegliere il nuovo leader, con un ballottaggio tra Khaled Meshaal e Khalil al-Hayya. La decisione deriva dalla fase finale del voto, che ha coinvolto attivisti e membri del movimento. La scelta di un nuovo capo mira a rafforzare la strategia del gruppo nella regione. I risultati del secondo turno si aspetta siano annunciati nelle prossime ore. La competizione tra i candidati si concentra sulla direzione futura di Hamas.

(Adnkronos) – Hamas dovrebbe avere presto un nuovo leader. Si è arrivati alla fase conclusiva del processo, ha detto all'agenzia Afp un esponente del movimento, parlando di un 'ballottaggio' di fatto tra Khaled Meshaal e Khalil al-Hayya. Di recente Hamas ha completato la formazione del nuovo Consiglio della shura e del nuovo Ufficio politico.