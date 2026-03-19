Carlo Alvino ha espresso critiche nei confronti dell’AIA, accusando la federazione di applicare due pesi e due misure nei confronti del Napoli. Ha richiesto spiegazioni ufficiali, sottolineando la mancanza di coerenza nelle decisioni arbitrali che riguardano la squadra. Le sue parole rappresentano un attacco diretto alle modalità di gestione delle partite e ai criteri adottati dagli arbitri.

"> Duro affondo di Carlo Alvino contro il sistema arbitrale. Il giornalista di Radio CRC ha commentato le designazioni per la prossima giornata, sollevando più di un dubbio sui criteri adottati dall’AIA. «Continuo a chiedere chiarezza su scelte che appaiono singolari», ha dichiarato Alvino, entrando nel merito della designazione per Cagliari-Napoli. Alvino ha puntato il dito contro la scelta di affidare la gara a Mariani con Marini al VAR. «Una coppia che non può non riaccendere interrogativi», ha sottolineato Alvino, richiamando precedenti discussi. Il riferimento è a episodi arbitrali passati che, secondo Alvino, continuano a lasciare perplessità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alvino attacca l’AIA: «Due pesi e due misure. Su Napoli servono spiegazioni»

Articoli correlati

Caso Corona, Codacons attacca Meta e Google: “Due pesi e due misure, agiscono solo se si finisce sui giornali”L'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme...

Parma-Cagliari, due pesi e due misure: perché su Caprile è fallo e su Maignan no?Milan-Parma aveva generato un'ondata di polemiche nei confronti dell'AIA, per il gol di Troilo che ha deciso la partita.