United frenato dal Bournemouth Carrick attacca | Due pesi e due misure

Il Manchester United è stato fermato dal Bournemouth in una partita recente, con l'allenatore Carrick che ha criticato l'arbitraggio, parlando di due pesi e due misure. Harry Maguire si troverà a riflettere sulle sue prestazioni, consapevole che in passato gli sono state richieste responsabilità diverse rispetto ad altri giocatori. La partita ha visto momenti di tensione e discussioni sul campo.

Harry Maguire rifletterà amaramente sul fatto che, quando si tratta dei suoi errori, non sembra mai esserci un posto dove nascondersi, anche se in questa occasione non è stato così per tutti. Telegraph spiega: “In questa partita ci sono stati due rigori assegnati, ma è stato un altro episodio, non fischiato dall’arbitro Stuart Attwell, a dominare la scena: un fallo su Amad Diallo da parte del terzino Adrien Truffert, destinato a diventare il momento chiave. “Follia”, lo ha definito in seguito Michael Carrick, riferendosi alla decisione di non assegnare il rigore al 67’, da cui è poi scaturito tutto il resto del caos. Subito dopo il fallo su Amad, il Bournemouth è passato in vantaggio, il Manchester United ha poi ribaltato il risultato e quindi Maguire è entrato nel vivo dell’azione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - United frenato dal Bournemouth, Carrick attacca: “Due pesi e due misure” Articoli correlati Leggi anche: Alvino attacca l’AIA: «Due pesi e due misure. Su Napoli servono spiegazioni» Caso Corona, Codacons attacca Meta e Google: “Due pesi e due misure, agiscono solo se si finisce sui giornali”L'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme... Aggiornamenti e contenuti dedicati a United frenato Argomenti discussi: Bournemouth-Manchester United: dove vedere oggi in diretta il 31esimo turno della Premier League. United, frenata Champions: il Bournemouth rimonta due volteBournemouth e Manchester United hanno pareggiato 2-2 nell'anticipo della 31^ giornata di Premier League. Red Devils avanti con il rigore di Bruno Fernandes al 61' minuto, pareggio di Christie, per il ... msn.com Premier League, Manchester United ripreso due volte: espulso Maguire, solo pari a BournemouthBournemouth-Manchester United 2-2 nell'anticipo della trentunesima giornata di Premier League. Un punto che permette ai Red Devils di essere certi dello scampato pericolo di essere agganciati al quart ... msn.com