almeno sul red carpet dove molte star hanno omaggiato il designer scomparso I look di Matilda De Angelis Greta Scarano Valeria Bruni Tedeschi e Aurora Quattrocchi

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, molte attrici hanno scelto di indossare creazioni di un noto stilista scomparso lo scorso settembre. Sul tappeto rosso, tra le partecipanti, si sono distinte alcune delle protagoniste del cinema italiano, come Matilda De Angelis, Greta Scarano, Valeria Bruni Tedeschi e Aurora Quattrocchi. L’evento ha rappresentato un’occasione per rendere omaggio in modo discreto alla figura di uno dei designer più influenti del settore.

Il cinema italiano premia la moda italiana. Sul tappeto rosso dei David di Donatello 2026 è andato in scena un ultimo omaggio silenzioso a Giorgio Armani, lo stilista scomparso lo scorso settembre. Da Matilda De Angelis a Aurora Quattrocchi, da Anna Ferzetti a Ludovica Nasti, moltissime attrici hanno scelto di ricordarlo indossando le sue creazioni. Le star in Armani ai David di Donatello 2026. La più importante cerimonia del cinema italiano ha incoronato Le città di pianura come miglior film. Sul red carpet, invece, ha vinto il total black, elegante e al tempo stesso discreto, rispettoso dei tempi che stiamo vivendo. Coerentemente con lo spirito della serata, la maggior parte degli ospiti si è affidata a una Maison italiana per il look, con una particolare predilezione per Armani.🔗 Leggi su Amica.it

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