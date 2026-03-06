La nuova guida fornirà criteri chiari per valutare come le azioni della Pubblica Amministrazione incidono sull’equità fra uomini e donne offrendo uno strumento operativo per ridurre le disparità strutturali

Una nuova guida sarà adottata per stabilire criteri precisi su come le azioni della Pubblica Amministrazione influenzano l’equità tra uomini e donne. Il documento fornirà strumenti pratici per affrontare le disparità strutturali e migliorare la rappresentanza femminile. In Italia, le donne continuano a lottare per ottenere visibilità, ascolto e riconoscimento, nonostante i discorsi e le promesse fatte.

In Italia, nonostante le parole, i dibattiti, le grandi speranze le donne continuano a lottare per essere viste, ascoltate e valorizzate come dovrebbero. La parità nel lavoro e nelle decisioni pubbliche è ancora lontana e le differenze si sentono forti: nelle opportunità che mancano, nelle responsabilità che pesano di più, negli stipendi più bassi rispetto a quelli dei colleghi, nelle porte che restano chiuse perché "forse avrai voglia di avere un figlio".