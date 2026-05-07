Allo zoo si potrà ammirare il Binturong un curioso orso-gatto che profuma di popcorn

FALCONARA - Sembra un piccolo orso, ha il muso di un felino e un odore inconfondibile, simile ai popcorn: è il binturong (Arctictis binturong), da poco arrivato al Parco Zoo Falconara e nuovo protagonista dell’area dedicata alle foreste, visitabile da sabato 9 maggio. L’esemplare ospitato nella.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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