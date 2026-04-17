Padova potrà ammirare i due trofei conquistati dalle nazionali di tennis maschile e femminile Davis e BJK

A Padova saranno esposti i trofei vinti dalle nazionali di tennis maschile e femminile. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno visibili al Tennis Club di Viale Libia. L’evento permette di ammirare da vicino i premi conquistati dalle squadre nazionali di tennis. La mostra riguarda esclusivamente i trofei ufficiali e si svolge in una sede sportiva aperta al pubblico.

I leggendari trofei del tennis approdano a Padova: Coppa Davis e Billie Jean King Cup in esposizione al Tennis Club Padova di Viale Libia. Il grande tennis mondiale fa tappa nel cuore della città. Il Tennis Club Padova ha l’onore di annunciare che, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Tennis. Match Ball in festa con la Davis e BJK Cup Coppa Davis e Billie Jean King Cup: in mostra al Circolo Tennis i trofei dei trionfi azzurriFa tappa al Circolo tennis di Brindisi il Trophy Tour 2026 della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) per celebrare i titoli mondiali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Orobie Extra. Il Triduo di Schilpario; Porte aperte alla Cabina A della stazione di Padova il 19 aprile 2026; Pasqua, corsa ai musei: oltre 8.300 ticket in tre giorni. Ecco i luoghi più frequentati da residenti e turisti; Weekend, cosa fare in Veneto: Vinitaly and the City a Verona, Venyl a Mestre, i PanPers a Conegliano, l'International Street Food a Padova. Padova potrà ammirare i due trofei conquistati dalle nazionali di tennis maschile e femminile Davis e BJKIn via Libia dal pomeriggio di Giovedì 23 Aprile ed in tutta la giornata di venerdi 24. Poi i trofei come da programma del Trophy tour saranno visibili in Via Polveriera presso la Canottieri Padova. E ... padovaoggi.it Porte aperte alla Cabina A della stazione di PadovaSocietà Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova. Il pubblico potrà interagire con l'apparato a leve all'interno, rimesso in funzione a scopo ... padovaoggi.it La Favela potrà riaprire il 25/26 aprile #Padova #Favela #tifosi #GuardiadiFinanza - facebook.com facebook