Un’allerta riguarda l’innalzamento dei livelli dei fiumi in Emilia-Romagna, con il Reno che ha raggiunto i 10,50 metri a Porretta Terme, superando la soglia arancione. La situazione interessa anche il fiume Santerno, che sta crescendo nei suoi corsi e potrebbe mettere a rischio alcuni comuni vicini. La Protezione Civile monitora costantemente la situazione, mentre le autorità hanno già predisposto interventi di sicurezza in alcune zone a rischio.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il Reno la soglia arancione a Porretta Terme?. Quali comuni rischiano l'esondazione con la crescita del fiume Santerno?. Perché il livello del Lamone sta già scendendo rispetto al Reno?. Quando arriveranno le schiarite previste per le province colpite?.? In Breve Brisighella registra 48 mm di pioggia mentre Benedetto Val di Sambro segna 45 mm.. Santerno a Codrignano sale a 0,99 metri con tendenza verso soglia arancione 1,2 metri.. Lamone a Strada Casale scende a 0,89 metri dopo aver superato soglia 1,02 metri.. Miglioramento meteo previsto da giovedì 7 maggio con schiarite su Bologna e Ferrara.. Il fiume Reno ha raggiunto i 10,50 metri a Porretta Terme durante la notte tra il 6 e il 7 maggio 2026, superando la soglia gialla di allerta in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta fiumi in Emilia-Romagna: il Reno sale a 10,50 metri

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