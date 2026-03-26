Dopo la forte ondata di maltempo che ha interessato giovedì la Romagna, le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, l’allerta gialla per i fiumi resta in vigore, segnalando ancora possibili rischi di esondazioni. La situazione continua a essere monitorata dalle autorità competenti, con attenzione rivolta ai corsi d’acqua nella regione.

Venerdì sulla Romagna addensamenti più compatti con deboli precipitazioni, a carattere nevoso a quote oscillanti tra 500 e 700 metri con attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni in serata. E' previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per piene dei fiumi. “Sono possibili superamenti della soglia 1 sui bacini con prevalente alimentazione collinare”, viene spiegato. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Venerdì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arape, sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sul settore occidentale, nuvolosità variabile sul settore centrale ed il ferrarese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Maltempo in Romagna, tregua in arrivo: resta l’allerta gialla per i fiumi

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