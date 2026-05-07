Allegri contro la ‘maledizione’ del ritorno | l’ombra di Sacchi e Capello incombe su Max
L'allenatore sta affrontando la pressione legata al suo ritorno sulla panchina, con il club che si trova in una fase difficile. La squadra ha raccolto pochi punti nelle ultime partite, e le critiche si sono fatte più intense. La situazione ricorda altri ritorni di figure note nel mondo del calcio, spesso segnati da risultati deludenti. La squadra si trova ora a dover dimostrare la propria capacità di reagire in un momento complicato.
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