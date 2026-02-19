L’ombra di Epstein incombe su Bill Gates | annullato il suo intervento all’AI Impact Summit in India

Bill Gates ha cancellato il suo intervento all’AI Impact Summit in India, a causa delle continue accuse sul suo legame con Jeffrey Epstein. Le polemiche sono aumentate dopo che sono emerse nuove email che collegano Gates a Epstein, alimentando i sospetti sulla sua condotta. La decisione di rinunciare alla partecipazione arriva mentre l’attenzione pubblica si concentra su questa vicenda. L’evento si svolgerà senza la presenza del fondatore di Microsoft, che preferisce evitare ulteriori polemiche. Restano molte domande aperte sulla reale portata delle accuse.

Bill Gates ha annullato il proprio intervento all’ AI Impact Summit, mentre su di lui continuano a piovere polemiche riguardo al sul suo rapporto con il defunto pedofilo Jeffrey Epstein. Il miliardario co-fondatore di Microsoft si era recato in India, dove la sua fondazione collabora con il governo per promuovere l’intelligenza artificiale a beneficio della società, all’inizio di questa settimana. Due giorni fa, era stato annunciato come relatore al vertice internazionale poco dopo il primo ministro del Paese, Narendra Modi. L’imprenditore, tuttavia, si è improvvisamente tirato indietro questa mattina, poche ore prima del suo discorso ai delegati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

