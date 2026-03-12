Galliani si racconta | Vi racconto il Milan di Sacchi Capello e Ancelotti Berlusconi pensava in grande Sui giorni del condor…

Adriano Galliani condivide i ricordi della sua lunga esperienza al Milan, parlando dei periodi di sacchi, capello e ancelotti. Ricorda come l’allora presidente, Silvio Berlusconi, avesse una visione ambiziosa per il club. Nel suo racconto, ripercorre i momenti più significativi e le sfide affrontate, offrendo uno sguardo diretto sulla gestione e le decisioni vissute dentro e fuori dal campo.

