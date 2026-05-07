Durante un’intervista trasmessa su Dazn, un dirigente ha parlato di possibili cambiamenti nel settore tecnico di una squadra di calcio, menzionando anche alcuni nomi di allenatori che potrebbero essere coinvolti in eventuali trasferimenti. Sono stati discussi anche aspetti legati al passato e alle prospettive future della squadra, senza però fornire dettagli ufficiali o conferme ufficiali.

Nel corso dell’intervista a “ Giorgia’s Secret ”, in onda su Dazn, Igli Tare ha toccato diversi temi legati al Milan, tra passato, presente e prospettive future. Per Luka Modric, in particolare, ha lasciato aperto uno spiraglio: una sua permanenza al Milan non è da escludere. Su Max Allegri, l’ex dirigente della Lazio ha però speso parole ancora più significative: “Con lui ho un rapporto molto buono — ha detto —. Ci siamo conosciuti a inizio stagione, poi non abbiamo avuto molto tempo per approfondire, ma dopo il mercato abbiamo iniziato a frequentarci anche fuori dal campo”. E ancora: “È una persona molto intelligente, capace di gestire al meglio uno spogliatoio importante”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Allegri, addio al Milan? E Tare fa due nomi (clamorosi)

ALLEGRI VIA DAL MILAN NAZIONALE ITALIANA, MALAGÒ E FUTURO CT: SCENARI CLAMOROSI. FURLANI CHE FA

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