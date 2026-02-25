Poste Italiane lavoratori delle pulizie senza stipendio a gennaio | allarme a Messina e provincia

Cresce la preoccupazione tra i lavoratori addetti alle pulizie nelle filiali di Poste Italiane a Messina e in provincia. Il mese di gennaio è passato senza che venissero corrisposti gli stipendi, generando difficoltà economiche per il personale e le rispettive famiglie. La vicenda è seguita con attenzione dalla Filcams Cgil, che evidenzia come la mancata corresponsione degli emolumenti stia creando un disagio concreto a chi quotidianamente garantisce la pulizia e l’igiene negli uffici postali. Secondo il sindacato, il problema potrebbe essere legato a ritardi nei pagamenti da parte di Poste Italiane in occasione del passaggio di subappalto: la ditta Miorelli, precedente affidataria, è stata sostituita da L’Ambiente. “A prescindere dall’origine del problema, riteniamo inaccettabile che chi lavora debba subire le conseguenze di queste criticità – commenta Giuseppe Ragno, rappresentante Filcams Cgil –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Poste Italiane, ad Avellino e provincia a partire dal 3 gennaio saranno in pagamento delle pensioniA partire dal 3 gennaio, Poste Italiane provvederà al pagamento delle pensioni presso tutti gli uffici postali della provincia di Avellino.

Poste Italiane: dal 3 gennaio al via il ritiro delle pensioni in provincia di SalernoA partire dal 3 gennaio, le pensioni del mese di gennaio saranno disponibili presso i 288 uffici postali della provincia di Salerno.

