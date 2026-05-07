Alla top model 42enne basta un sapiente colpo di gel per riscrivere l' aspetto del micro caschetto ai David di Donatello 2026

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, la top model di 42 anni ha mostrato come un semplice gesto possa cambiare completamente il look di un micro caschetto. Con un tocco di gel, ha ridisegnato la sua acconciatura, attirando l'attenzione tra le star presenti. La presenza di Bianca Balti sul red carpet si è distinta anche per la naturale eleganza che ha saputo esprimere con pochi semplici movimenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Cambio styling, cambio look: dallo spettinato chic al rigore shiny dell'effetto bagnato. Il doppio beauty look di Bianca Balti a Roma Se esiste una musa capace di trasformare il red carpet in una parata di eleganza senza tempo, quella è Bianca Balti. Ai David di Donatello 2026, la supermodella e show-woman, mette in scena una metamorfosi fluida del suo ormai iconico taglio di capelli. Giocando con le lunghezze – o, per meglio dire, cortezze – con la maestria di chi sa che ogni dettaglio del beauty look è un accessorio intercambiabile. Alla top model 42enne basta un sapiente uso del gel, per riscrivere l’aspetto del suo micro caschetto.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Alla top model 42enne basta un sapiente colpo di gel per riscrivere l'aspetto del micro caschetto ai David di Donatello 2026 Notizie correlate Per l’incontro con Sergio Mattarella, in vista dei David di Donatello, la top model e co-conduttrice della cerimonia punta su un total black di un designer emergenteNelle sale del Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i candidati ai 71esimi David di Donatello. David di Donatello 2026: Bianca Balti con caschetto lucido stile garçonne e gli altri beauty look sul red carpetIl glamour made in Italy arriva sul tappeto rosso per la serata che premia il meglio del cinema italiano. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Un aiuto per i caregiver | Bianca Balti destina all’associazione aBRCAdabra le donazioni ricevute per il suo compleanno; Un aiuto per i caregiver | Bianca Balti destina ad aBRCAdabra le donazioni ricevute per il suo compleanno. Tutti i look dei David di Donatello, le pagelle e i top e flop: il ricordo di Eleonora Giorgi (8), il duo Elena Sofia Ricci (6,5) - Mika (7,5) e i discorsi (9)L'elogio alle personalità scomode. La stessa equità tra un cittadino israeliano e uno palestinese. Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi premiato come migliore documentario. I David di Donatello 2025 ... ilmattino.it