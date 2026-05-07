Alla scoperta di Sant’Emidio Da Santo Spirito a via dei Pispini

Un percorso tra le strade della città ripercorrerà la storia di Sant’Emidio, il santo considerato protettore dai terremoti. L’evento si snoderà attraverso il quartiere di Santo Spirito e via dei Pispini, offrendo un’occasione per conoscere i luoghi legati alla figura religiosa. La manifestazione prevede visite guidate e approfondimenti sulla figura del santo e sui luoghi storici associati.

Una ‘viaggio’ nella storia, sulle tracce di Sant’Emidio, protettore dai terremoti: si svolgerà sabato 16 maggio, dalle 17 alle 19, la passeggiata urbana promossa dal Comitato per la memoria sismica senese, in occasione del 270° anniversario dell’introduzione del culto del Santo ascolano, patrono di Ascoli, in città. Una camminata che ha lo scopo di far scoprire e riscoprire bellezze e tesori nascosti di Siena, ma anche sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e la sicurezza. "Ho costituito il Comitato, composto da esperti di rilievo nazionale, circa un anno fa – spiega il sindaco, Nicoletta Fabio –, perché la città possa dotarsi di una banca dati, di un patrimonio pubblico condiviso, della memoria sismica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta di Sant’Emidio. Da Santo Spirito a via dei Pispini Notizie correlate Leggi anche: Via Crucis dei giovani per la pace da Santa Maria del Fiore a Santo Spirito Tour alla scoperta dei prodotti top. Saccardi visita l’azienda del vin santoLa presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi sarà in visita domani a Poggiotondo l’azienda di Lorenzo Massart e Cinzia Chiarion che a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alla scoperta di Sant’Emidio. Da Santo Spirito a via dei Pispini; Sant’Emidio a Siena (1756–2026), passeggiata urbana sulle tracce del protettore dai terremoti; SANT'EMIDIO A SIENA (1756–2026): PASSEGGIATA URBANA SULLE TRACCE DEL PROTETTORE DAI TERREMOTI. Sant’Emidio con i fuochi e la processioneDopo due anni di stop a causa della pandemia tornano i festeggiamenti in pompa magna per il santo patrono della città Dagli eventi legati alla Quintana alla musica delle bande, dalle visite guidate al ... ilrestodelcarlino.it Sant’Emidio a Siena: sulle tracce del protettore dai terremotiSIENA. In occasione del 270esimo anniversario dell’introduzione del culto di Sant’Emidio in città, il Comune di Siena presenta l’iniziativa culturale Appuntamento sabato 16 maggio con l’evento promoss ... ilcittadinoonline.it Una passeggiata tra chiese, oratori e memoria collettiva per riscoprire il legame tra Siena e Sant’Emidio, il santo tradizionalmente invocato contro i terremoti.... - facebook.com facebook