Via Crucis dei giovani per la pace da Santa Maria del Fiore a Santo Spirito

Il 25 marzo 2026, un corteo di giovani ha attraversato il centro storico di Firenze, partendo da Santa Maria del Fiore e arrivando a Santo Spirito. L’evento è stato caratterizzato da tre momenti di preghiera dedicati alla pace, con la partecipazione di numerosi ragazzi e ragazze. L’iniziativa ha coinvolto anche alcuni volontari e rappresentanti di associazioni locali.

Firenze, 25 marzo 2026 - Da Santa Maria del Fiore a Sabto Spirito. Dopo tre preghiere per la pace ogni venerdì nella basilica della Santissima Annunziata, venerdì 27 marzo l'invocazione perché "Su di voi sia pace" animerà la Via Crucis dei giovani dell'Arcidiocesi di Firenze, prima della settimana santa, in una stagione in cui i conflitti infiammano il mondo e Papa Leone XIV rinnova continuamente l'appello a perseverare nella preghiera perché “cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace fondati sul dialogo sincero e sul rispetto della dignità di ogni persona umana”. A guidare la Via Crucis sarà l'arcivescovo Gherardo Gambelli. I momenti di preghiera nelle diverse stazioni saranno accompagnati dalle riflessioni preparate dai ragazzi degli istituti superiori della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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LA VIA CRUCIS – per archi e coro Un percorso di musica, silenzio ed emozione. Un viaggio interiore che attraversa il dolore, la speranza e la luce. Con: • Gisella Carone, voce solista • Coro polifonico della parrocchia Cristo RE preparato dal M° Giovanni Spa - facebook.com facebook