Alla scoperta di Marc Toberoff l’avvocato cinefilo di Elon Musk che ora sfida Sam Altman

In California, un avvocato di Malibu, noto per il suo interesse nel cinema, si trova ora coinvolto in una disputa legale tra due figure di spicco nel settore tecnologico. Sebbene abbia una passione per il cinema, la sua professione lo ha portato a confrontarsi con importanti personalità nel campo delle startup e dell’intelligenza artificiale. La sua presenza nel caso ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche della Silicon Valley.

Una figura chiave nella battaglia reale della Silicon Valley è un avvocato di Malibu che, in fondo, preferirebbe fare il produttore cinematografico, se solo il suo nome non bastasse a mandare in fibrillazione qualche pezzo grosso degli studios. Tom Dotan incontra l'uomo ombra al servizio del signore supremo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alla scoperta di Marc Toberoff, l’avvocato cinefilo di Elon Musk che ora sfida Sam Altman Notizie correlate Elon Musk contro Sam Altman, primo atto della sfida in tribunale(Adnkronos) – Il primo atto della sfida legale tra Elon Musk e Sam Altman si è aperto con la deposizione del proprietario di Tesla, apparso in aula... Inizia il processo di Elon Musk contro Sam AltmanIn mezzo c'è la storia di OpenAI, una richiesta di risarcimento miliardaria e il futuro delle più grandi aziende di intelligenza artificiale In un...