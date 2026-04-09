Trattori tradizioni e prodotti locali brillano alla Fiera agricola

Dall’1 aprile, la Fiera Agricola torna a San Marino portando in mostra trattori, prodotti locali e atmosfere di primavera. La manifestazione offre un’occasione per scoprire le attrezzature agricole e i sapori della regione, attirando visitatori interessati alle tradizioni e alle novità del settore. La fiera si svolge in un contesto che combina esposizioni di macchinari e stand dedicati alle specialità locali, creando un evento dedicato all’agricoltura e alla cultura rurale.

Tra prodotti locali, trattori e profumi di primavera, torna a San Marino la Fiera Agricola. Dall’1 al 3 maggio, Montecchio, nei pressi di Casa Fabrica, ospiterà la 21esima edizione dell’evento dedicato al mondo agrario sammarinese, organizzato dal Consorzio Terra di San Marino con il supporto di Ugraa e della segreteria di Stato al Territorio. Anche quest’anno la manifestazione riceve un contributo economico: 48mila euro stanziati dal governo nelle settimane scorse. La fiera, spiegano dal Congresso di Stato, riunisce produttori, aziende ed esperti del settore, attirando un pubblico curioso e anche molto appassionato di agricoltura. L’evento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trattori, tradizioni e prodotti locali brillano alla Fiera agricola XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Maxi sequestro a Catania: confiscati 2.000 prodotti contraffatti alla FieraOperazione della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato al sequestro di circa 2. Temi più discussi: Trattori, tradizioni e prodotti locali brillano alla Fiera agricola; Agrivarese porta le eccellenze del territorio ai Giardini Estensi; Sabato 18 e domenica 19 aprile la 5a Fiera Agricola della Val Sangone a Coazze. Animali e trattori alla Sagra di San GiuseppeLa Brianza delle tradizioni e delle usanze contadine per un’intera giornata di festa, fra animali, trattori, bancarelle e giochi per... La Brianza delle tradizioni e delle usanze contadine per ... ilgiorno.it Torna la fiera di Sant'Alessandro con animali, trattori e il meglio dei prodotti tipici bergamaschiÈ stata ufficialmente inaugurata la 22ª edizione della Fiera di Sant'Alessandro. La tradizionale rassegna torna ad ospitare gli animali allevati nelle nostre campagne. Ci saranno come da tradizione ... ecodibergamo.it Nuovi arrivi, sbarcano in esclusiva sull'Etna i TRATTORI SOLIS. Vieni a scoprirli a Randazzo (Ct). #trattorisolis #solis #enzoscuderi #scuderietnacenter - facebook.com facebook Dopodomani a Bari la marcia dei trattori organizzata da Coldiretti x.com