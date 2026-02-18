Ottantesimo anniversario Assemblea costituente seminario alla Camera

Giovedì 19 febbraio, alle 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, si tiene il secondo seminario dedicato alle culture politiche, organizzato dalla Camera in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Assemblea costituente. La giornata si concentra sul ruolo delle idee politiche nel periodo tra le due guerre mondiali, coinvolgendo esperti e storici. È prevista anche la presentazione di documenti originali dell’epoca, che illustrano le tensioni e le speranze di quegli anni. L’evento si inserisce in un ciclo di sei incontri che continueranno fino a marzo.

Giovedì 19 febbraio, alle ore 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, il secondo appuntamento del ciclo di sei seminari organizzati dalla Camera sulle culture politiche in occasione dell’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Di “cultura cattolica” parlano Maria Pia Garavaglia e Agostino Giovagnoli, moderati da Stefano Folli. Saluto introduttivo del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ottantesimo anniversario Assemblea costituente, seminario alla Camera Leggi anche: Roma Capodarte 2026, oltre 100 eventi per celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente Nuovo episodio del podcast Camera. La Consulta Nazionale sceglie il sistema elettorale per eleggere l’Assemblea Costituente. Le donne si avvicinano al votoLa Consulta Nazionale ha deciso il sistema elettorale per eleggere l’Assemblea Costituente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La nascita della Repubblica nei lavori dell'Assemblea Costituente (12.02.2026); La Repubblica Italiana compie 80 anni, al via un ciclo di seminari alla Camera: primo appuntamento 12 febbraio; L’eredità della storia. I valori della Costituzione. Lezioni col prof Pasquino; 80 anni Costituente, eventi al via domani. Si parte col ciclo di seminari sulle culture politiche. Introduce Fontana Dirette webtv. CAMERA DEI DEPUTATI: «LA CULTURA CATTOLICA NELL’80° ANNIVERSARIO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE, SEMINARIO CON GARAVAGLIA E GIOVAGNOLI»Giovedì 19 febbraio, alle ore 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, il secondo appuntamento del ciclo di sei seminari organizzati dalla Camera sulle ... agenziagiornalisticaopinione.it La Repubblica Italiana compie 80 anni, al via un ciclo di seminari alla Camera: primo appuntamento 12 febbraioIn occasione dell’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, la Camera dei deputati promuove un ricco calendario di iniziative che prenderà il via il prossimo 12 febbraio.Il pr ... tecnicadellascuola.it Il testo preparato dalla Camera, diffuso il 12 febbraio, durante la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Costituente facebook #1febbraio #AccaddeOggi Nel 1945 viene riconosciuto in Italia il diritto di voto alle donne. La prima volta alle urne ebbe luogo con le elezioni amministrative nel 1946. L’ottantesimo anniversario sarà celebrato quest’anno dal Consiglio regionale della Lombar x.com