Crisi in Medio Oriente comunicazioni di Crosetto e Tajani al Senato e alla Camera

Domani, giovedì 5 marzo, il governo riferirà in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente. Crosetto e Tajani terranno le comunicazioni alla Camera e al Senato, rispettivamente, spiegando le decisioni prese e le azioni in corso. La discussione si concentrerà sulle modalità di intervento e sulle responsabilità coinvolte in questa situazione. Le parole dei responsabili del governo saranno ascoltate dai parlamentari durante le sedute dedicate.

Si terranno il 5 marzo. Dai Paesi del Golfo, minacciati dall'Iran, sono partite diverse richieste di aiuto: previste delle risoluzioni con voto. Domani, giovedì 5 marzo, il governo riferirà sulla crisi in Medio Oriente. Si svolgeranno infatti sia al Senato che alla Camera comunicazioni da parte del ministri deglo Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto (appena rientrato da Dubai), «sull'evoluzione del quadro internazionale», con focus ovviamente sull'Iran e sui possibili aiuti ai Paesi minacciati dalla reazione della Repubblica Islamica, dopo agli attacchi di Stati Uniti e Israele. Nella serata di martedì 3 marzo, Crosetto – rispondendo su X ai 5 stelle – aveva spiegato che era prevista un'informativa.

