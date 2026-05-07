Negli ultimi tre anni, il portiere brasiliano del Liverpool ha saltato un numero considerevole di partite a causa di infortuni. La sua presenza in campo è stata intermittente, con assenze che hanno coinvolto diverse gare ufficiali. La frequenza di queste assenze ha attirato l’attenzione, sollevando preoccupazioni sulla sua condizione fisica e sulla gestione degli infortuni nel corso delle stagioni recenti.

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© Juventusnews24.com - Alisson Juve, allarme infortuni: quante partite ha saltato nelle ultime tre stagioni

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