Spalletti ha messo il turbo alla Juve | nessuno come i bianconeri nelle ultime 6 partite Il dato

Negli ultimi sei incontri, la squadra ha ottenuto risultati migliori rispetto alle altre formazioni del campionato. La serie di prestazioni positive si è concentrata nelle ultime settimane, portando il club a primeggiare in classifica tra le squadre con il miglior rendimento recente. La continuità di risultati ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, che seguono con interesse le evoluzioni di questa fase della stagione.

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