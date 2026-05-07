Alfarano | Usa l’avanzo per edilizia pubblica e taglio Imu

Il sindaco ha annunciato che i fondi risparmiati dal bilancio comunale verranno destinati a interventi di edilizia pubblica e a riduzioni delle tasse, in particolare dell'IMU. La cifra accumulata nel bilancio, derivante da entrate superiori alle uscite, sarà quindi impiegata per progetti di miglioramento delle strutture pubbliche e per alleggerire il carico fiscale sui cittadini. La decisione è stata comunicata in una riunione ufficiale con i rappresentanti dell'amministrazione.

? Cosa scoprirai Come verrebbero usati i soldi accumulati per l'edilizia pubblica?. Quali tasse potrebbero essere tagliate grazie all'avanzo di bilancio?. Perché i fondi comunali restano fermi nei cassetti da quattro anni?. Chi pagherà il conto degli aumenti di Tari e occupazione suolo?.? In Breve Critica alla giunta Pardini per surplus di bilancio accumulato da quattro anni consecutivi.. Proposta di recupero immobili privati per nuova edilizia residenziale pubblica ad Alfarano.. Richiesta taglio addizionale Irpef per compensare aumenti Tari e tasse passi carrabili.. Incentivi Imu proposti per favorire contratti di locazione di lungo periodo..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alfarano: “Usa l’avanzo per edilizia pubblica e taglio Imu Notizie correlate Alloggi e quartieri rinnovati: 9 milioni per l'edilizia pubblicaNel giro dei prossimi mesi, tra il 2026 e il 2027, il Comune di Venezia intraprenderà tre progetti di rinnovamento del patrimonio residenziale... Venezia: 9 milioni per trasformare l’edilizia pubblica in futuroIl Comune di Venezia ha varato un piano strategico da 9 milioni di euro per la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico, concentrando gli...