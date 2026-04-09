Alloggi e quartieri rinnovati | 9 milioni per l' edilizia pubblica

Tra il 2026 e il 2027, il Comune di Venezia avvierà tre interventi di rinnovamento del patrimonio di edilizia pubblica sulla terraferma, destinando un budget di circa 9 milioni di euro. I progetti prevedono interventi di riqualificazione strutturale e la creazione di nuovi contesti abitativi, utilizzando modalità innovative. Le iniziative riguardano principalmente alloggi e quartieri, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle aree interessate.

Nel giro dei prossimi mesi, tra il 2026 e il 2027, il Comune di Venezia intraprenderà tre progetti di rinnovamento del patrimonio residenziale pubblico sulla terraferma: per farlo saranno utilizzate formule innovative che, oltre alla riqualificazione strutturale, puntano a creare contesti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Case ERP 2026 in Campania, bando alloggi edilizia residenziale pubblica: come fare domanda Leggi anche: Edilizia residenziale pubblica. Una primavera con tante novità: "Presto disponibili 8 alloggi" Si parla di: Alloggi e quartieri rinnovati: 9 milioni per l'edilizia pubblica. Intervento di riqualificazione energetica degli alloggi del complesso ERP del Quartiere Pertini a Mestre-L'operazione, promossa dal Comune di Venezia e gestita da Insula Spa, interessa 38 alloggi distribuiti nei blocchi A3 e A4 ... italpress.com Comitati di quartiere a San Benedetto: rinnovati i consigli direttivi, ecco tutti i voti e gli elettiSAN BENEDETTO - Si sono svolte nei giorni 13 e 14 dicembre le elezioni per il rinnovo dei Consigli direttivi dei Comitati di quartiere. Le elezioni si sono svolte in 15 dei 16 quartieri in cui è ... corriereadriatico.it