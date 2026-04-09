Il Comune di Venezia ha annunciato un piano da 9 milioni di euro dedicato alla rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico. Gli interventi principali si svolgeranno sulla terraferma tra il 2026 e il 2027, con l’obiettivo di migliorare le strutture esistenti e favorire la riqualificazione degli immobili pubblici. La decisione coinvolge specificamente la zona continentale della città, senza dettagli su interventi nelle aree insulari.

Il Comune di Venezia ha varato un piano strategico da 9 milioni di euro per la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico, concentrando gli interventi sulla terraferma tra il 2026 e il 2027. L’iniziativa mira a trasformare vecchi complessi edilizi in spazi abitativi moderni, integrando efficienza energetica e nuove aree verdi attraverso tre progetti pilota situati alla Gazzera, a Catene e nel polo industriale di Marghera. L’amministrazione comunale, tramite l’assessore Venturini, ha delineato una visione che vede la riqualificazione urbana come uno strumento fondamentale per elevare il benessere dei cittadini. Non si tratta solo di riparazioni strutturali, ma di un ripensamento dei quartieri che punti su tecnologie d’avanguardia, sul risparmio energetico e sulla creazione di zone comuni funzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia: 9 milioni per trasformare l’edilizia pubblica in futuro

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