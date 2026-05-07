Bologna piange il suo campione, ma ne celebra l’eredità eterna. Alex Zanardi, noto pilota e atleta paralimpico, è scomparso lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport e della vita. La sua carriera ha attraversato momenti di grande successo e sfide difficili, che ha affrontato con determinazione e volontà. La sua storia è fatta di vittorie, cadute e rinascite, diventando simbolo di resilienza e speranza.

Bologna piange il suo campione, ma ne celebra l’eredità eterna. Alex Zanardi non è stato solo un fuoriclasse dei motori, è stato l’uomo che ha insegnato a non arrendersi mai, trasformando ogni caduta in un punto di partenza. Oggi che corre nei circuiti del cielo, ci lascia la lezione più preziosa: la tenacia. Quella luce, alimentata da un coraggio sovrumano e da un sorriso che non si è mai spento, resta accesa come un faro. Raffaele Amendola Risponde Beppe Boni È difficile elaborare un pensiero su Alex Zanardi, il campione col sorriso che ci ha lasciato per i postumi del secondo grave incidente subito in una gara di handbike e che ha segnato la sua vita (nel primo in Formula Uno perse entrambe le gambe), perché è già stato scritto tutto si di lui.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex Zanardi, una vita da futurista

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