Alex Eala | Lavoriamo insieme credo in noi per questa vittoria a Roma!

Alex Eala ha superato il primo turno dell'Italian Open a Roma, avanzando al secondo. La giocatrice ha dichiarato di lavorare con il suo team e di credere nelle proprie possibilità per ottenere una vittoria nel torneo. La partita si è conclusa con la sua vittoria e ora si prepara per il prossimo turno.

"> Alex Eala avanza al secondo turno dell’Italian Open. Alex Eala ha conquistato un’importante vittoria al primo turno dell’Italian Open, superando Magdalena Frech con un punteggio di 6-0, 3-6, 6-4. La giovane tennista filippina ha dimostrato grande resilienza e determinazione durante il match, riuscendo a riprendersi dopo aver perso il secondo set. “Ero molto felice di essere riuscita a tornare in partita dopo essere stata sotto di un break. Ho trovato la fiducia nel mio gioco e ho iniziato a giocare in modo più aggressivo,” ha dichiarato Eala dopo la partita. Le sue parole evidenziano non solo la sua abilità tecnica, ma anche l’importanza della mentalità nel tennis.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Eala: “Lavoriamo insieme, credo in noi per questa vittoria a Roma!” Notizie correlate Cremonese, Nicola nel post gara: «Esonero? Credo che noi siamo costantemente in discussione. Credo che stasera la squadra abbia dato tutto»Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara... Leggi anche: Alex Eala guadagna un’improvvisa opportunità al Stuttgart Open dopo il ritiro di Qinwen Zheng. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Alex Eala: Lavoriamo insieme, credo in noi per questa vittoria a Roma!. Alex Eala: Lavoriamo insieme, credo in noi per questa vittoria a Roma!Alex Eala ha conquistato un’importante vittoria al primo turno dell’Italian Open, superando Magdalena Frech con un punteggio di 6-0, 3-6, 6-4. La giovane tennista filippina ha dimostrato grande ... napolipiu.com Il talento di Alex Eala, l'ultima figlia di NadalProtagonista a Miami, Alex Eala è solo l'ultimo talento emerso dalla Rafa Nadal Academy. Piedi per terra, grande umiltà e dedizione al lavoro: la giovane tennista filippina vuole scrivere la storia ... sport.sky.it