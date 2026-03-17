Cremonese Nicola nel post gara | Esonero? Credo che noi siamo costantemente in discussione Credo che stasera la squadra abbia dato tutto
Dopo la partita contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese ha commentato il risultato e la prestazione della squadra nel post gara, sottolineando che la squadra ha dato tutto. Ha inoltre menzionato che la discussione sul suo esonero è una costante, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista su Dazn, al termine della 29a giornata di Serie A.
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Come anticipato da @Luca_Cilli oltre una settimana fa la #Cremonese sta valutando, in quest’ordine, i profili di #Gotti e #Giampaolo con Nicola sempre più vicino all’esonero x.com