Cremonese Nicola nel post gara | Esonero? Credo che noi siamo costantemente in discussione Credo che stasera la squadra abbia dato tutto

Dopo la partita contro la Fiorentina, il tecnico della Cremonese ha commentato il risultato e la prestazione della squadra nel post gara, sottolineando che la squadra ha dato tutto. Ha inoltre menzionato che la discussione sul suo esonero è una costante, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista su Dazn, al termine della 29a giornata di Serie A.