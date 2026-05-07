Alex Corlazzoli | Abolirei esame di maturità La provocazione sui Promessi sposi | Falso problema si possono insegnare anche a fumetti E sull’AI | Studenti la usano già male docenti in ritardo INTERVISTA

Durante il congresso della Uil Scuola, Alex Corlazzoli, insegnante e giornalista, ha discusso di diversi temi legati all’educazione. Ha proposto di abolire l’esame di maturità, definendolo un falso problema e suggerendo che argomenti come i Promessi Sposi possano essere spiegati anche attraverso i fumetti. Ha inoltre commentato l’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli studenti, affermando che viene già sfruttata in modo sbagliato e che i docenti sono in ritardo nel rispondere a questa sfida.