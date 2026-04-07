Alle superiori abolirei la presenza dei genitori la provocazione di Galimberti sull’eccessivo protezionismo che blocca gli studenti

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, il filosofo ha suggerito di ridurre la presenza dei genitori nelle scuole superiori, ritenendo che questa misura possa contribuire a rafforzare l’autonomia degli studenti. La proposta arriva in risposta a quanto dichiarato in passato, che denuncia un eccessivo protezionismo che, secondo lui, ostacola lo sviluppo personale dei giovani. La proposta ha suscitato reazioni di vario tipo tra insegnanti e studenti.

Umberto Galimberti vuole allontanare i genitori dalle scuole superiori per restituire autorevolezza agli insegnanti e far maturare i giovani allievi L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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