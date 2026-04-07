Alle superiori abolirei la presenza dei genitori la provocazione di Galimberti sull’eccessivo protezionismo che blocca gli studenti

Durante un intervento pubblico, il filosofo ha suggerito di ridurre la presenza dei genitori nelle scuole superiori, ritenendo che questa misura possa contribuire a rafforzare l’autonomia degli studenti. La proposta arriva in risposta a quanto dichiarato in passato, che denuncia un eccessivo protezionismo che, secondo lui, ostacola lo sviluppo personale dei giovani. La proposta ha suscitato reazioni di vario tipo tra insegnanti e studenti.