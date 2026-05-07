Nella nuova puntata di Sprint Zone, il conduttore ha aggiornato sulle condizioni dell’atleta, affermando che il sito è in buone condizioni e che la partecipazione alla gara è prevista non prima di giugno. Si è parlato anche della staffetta 4x100, che ha incontrato delle difficoltà legate all’inesperienza della squadra. La trasmissione è disponibile sul canale YouTube di OA Sport.

Nuova puntata di Sprint Zone sul canale YouTube di OA Sport. In questa occasione insieme a Ferdinando Savarese c’è il tecnico Alessandro Simonelli, che analizza tra le varie cose diverse questioni legate agli azzurri impegnati alle World Relays, come anche ai fattori che si legano a Luca Sito e non solo. Primo capitolo relativo a Vladimir Aceti: “ L’ho visto molto bene, non ha avuto intoppi. In staffetta è nella sua confort zone, capace di autocaricarsi anche quando gli eventi sono importanti e non ha mancato di farsi trovare pronto. Siamo contenti di come si è mosso, siamo contenti per lui. Ci teneva. Ottima performance reiterata nei due giorni, cosa mai scontata a inizio stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Simonelli: “Sito sta bene, in gara non prima di giugno. La 4×100 ha pagato dazio all’inesperienza”

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