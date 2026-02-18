Alessandro Bastoni non ha pagato la band del suo matrimonio | Ci deve 5.500 euro

Alessandro Bastoni è sotto i riflettori perché non ha saldato 5.500 euro alla band che aveva suonato al suo matrimonio. La vicenda è emersa dopo che i musicisti hanno denunciato il mancato pagamento, aggravato da un accordo verbale che il difensore dell’Inter avrebbe poi rifiutato di onorare. Nei giorni scorsi, i musicisti hanno pubblicato sui social un messaggio per chiedere chiarimenti, aggiungendo dettagli sulla loro richiesta di soldi ancora in sospeso.

In questi giorni Alessandro Bastoni è finito al centro di una bufera mediatica (e non solo) dopo il derby d'Italia. Il difensore dell'Inter ha ammesso di aver accentuato la caduta quando ha sentito il contatto con il rivale, portando il collega avversario, Kalulu, al secondo cartellino giallo. E mentre il nerazzurro si trova alle prese con la shitstorm - dai confini molto duri, che ha coinvolto anche la sua famiglia - rincara la dose Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riportato nella newsletter del giornalista, Alessandro Bastoni avrebbe un conto in sospeso. Il 1° giugno il nerazzurro si è sposato con Camilla Bresciani a Borgonovo Egnazia, in Puglia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

