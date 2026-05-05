Sprint Zone | Alessandro Simonelli tra World Relays e il ritorno di Luca Sito

Nella nuova puntata di Sprint Zone, il tecnico brianzolo Alessandro Simonelli interviene per commentare le recenti World Relays di Gaborone e il percorso dei suoi atleti in vista dei prossimi eventi internazionali. La trasmissione va in onda il martedì e si concentra sui risultati delle competizioni e sui programmi di allenamento del team. Simonelli, che ha già guidato atleti di livello, analizza le sfide e le prospettive della stagione.

Sprint Zone torna con un ospite di alto livello: Alessandro Simonelli! Nella puntata del martedì, il tecnico brianzolo analizza le recenti World Relays di Gaborone e il percorso dei suoi atleti verso i grandi appuntamenti internazionali. Sotto i riflettori: Andrea Bernardi Vladimir Aceti Alessandra Bonora I tre azzurri si sono messi in evidenza nelle qualificazioni per i Mondiali di Pechino 2027, contribuendo alle prestazioni delle staffette 4×100 mista, 4×400 mista e 4×400 femminile. Spazio anche agli aggiornamenti su Luca Sito, reduce da un periodo complicato dopo un intervento di ernia inguinale nel 2025 e alcuni problemi fisici nel 2026. Il rientro in gara è atteso a giugno, con uno sguardo già rivolto agli Europei di Birmingham: obiettivo minimo 45”20 per l’eventuale partecipazione individuale o inserimento nella staffetta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sprint Zone: Alessandro Simonelli tra World Relays e il ritorno di Luca Sito Sprint Zone: Alessandro Simonelli tra World Relays e il ritorno di Luca Sito Notizie correlate Sprint Zone: Alessandro Nocera analizza gli azzurri ai Mondiali Indoor di TorunMotor News, Antonelli trionfa in Cina! Mercedes e Ferrari davanti in attesa del Giappone ATLETICA | Johanelis Herrera Abreu. Alessandro Gandellini: dalla marcia agli argenti mondiali | Sprint ZoneNuovo appuntamento con Sprint Zone, con uno speciale amarcord dedicato ai protagonisti della storia dell’atletica italiana Ospite della puntata del...