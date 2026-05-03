Durante le World Relays a Gaborone, le staffette italiane hanno stabilito un nuovo record nazionale nella 4×400 femminile, con un tempo di 3:23.40. La squadra composta da Borga, Troiani, Bonora e Mangione ha correttamente concluso la finale, eguagliando così il miglior risultato di sempre. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con la formazione italiana che ha mostrato un’ottima performance sul tracciato.

L’Italia ha eguagliato il record nazionale della 4×400 femminile, correndo in 3:23.40 in occasione della finale delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette andati in scena a Gaborone (Botswana). Le azzurre hanno sfruttato al meglio i 1300 metri di altitudine e hanno chiuso l’atto conclusivo al sesto posto, pareggiando il crono siglato da Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione il 12 giugno 2024 in occasione degli Europei di Roma. Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione hanno disputato una gara decisamente accorta, solida, compatta e coesa: nessun super picco, ma un livello omogeneo e uniforme che ha permesso di ottenere il risultato cronometrico di prestigio, base decisamente promettente anche in vista degli Europei, che andranno in scena ad agosto in quel di Birmingham.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Record italiano! La 4×400 vola con Borga, Troiani, Bonora e Mangione: fiammata alle World Relays. Norvegia scatenata

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