Roma Mancini nella storia | superato Aldair tra i difensori

Gianluca Mancini ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Roma. Con il gol segnato nella recente vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, il difensore ha superato l’ex giocatore nella classifica dei marcatori tra i difensori del club. La rete consolidata rappresenta un passo importante per Mancini, che si inserisce tra i difensori più prolifici nella storia del club.

La storia della Roma si aggiorna sotto i colpi di Gianluca Mancini, che grazie alla rete realizzata nel recente successo per 4-0 contro la Fiorentina entra di diritto nell’Olimpo dei difensori più prolifici del club. Con questa marcatura, il centrale toscano ha ufficialmente raggiunto quota 21 gol in maglia giallorossa, conquistando il secondo posto solitario in questa speciale graduatoria e lasciandosi alle spalle un’icona del calibro di Aldair. Il sorpasso sul campione brasiliano, fermo a 20 centri, proietta il numero 23 romanista all’inseguimento dell’ultimo grande obiettivo: il primato assoluto di Christian Panucci, leader storico della categoria con 31 reti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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