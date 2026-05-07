Durante un viaggio d’istruzione, una ragazzina di 15 anni si è sentita male nella camera d’albergo insieme ad alcune amiche. Un insegnante, presente sul posto, ha riferito che c’era un diffuso consumo di alcol tra i ragazzi, rendendo più difficile il compito di seguire e supportare gli studenti durante le uscite. La vicenda ha suscitato attenzione sulle problematiche legate al consumo di sostanze tra i minori.

Osimo (Ancona), 7 maggio 2026 – Si trovava in viaggio d’istruzione quando si è sentita male nella camera di albergo con le sue amiche. Sono state loro a chiamare gli insegnanti accompagnatori che sono subito intervenuti per portarla in ospedale. Quella che doveva essere una gita scolastica gioiosa in Puglia per tutte le classi seconde dell’istituto superiore “Corridoni Campana” di Osimo, ha avuto un brutto intoppo la scorsa settimana, a Ostuni per la precisione. La 15enne è stata portata in ospedale per aver bevuto troppo. Un cocktail di vodka e altri superalcolici, da quello che sembra, l’ha costretta al ricovero. I suoi genitori si sono precipitati a riprenderla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaca in gita a 15 anni, il prof Schettini: “Alcol dilagante, sempre più difficile accompagnare i ragazzi”

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