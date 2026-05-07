Albertosi | Talento e fantasia Beccalossi era la bellezza del calcio Rivali in campo ma amici al bar

L’ex portiere del Milan ha ricordato l’ex centrocampista con parole piene di ammirazione, descrivendo la sua capacità di dribblare con fantasia e stile. Ha affermato che Beccalossi rappresentava un esempio di bellezza nel calcio, anche se in campo erano rivali. Ha aggiunto che, al di fuori del rettangolo di gioco, i due erano amici, condividendo momenti anche al di là delle partite.

Enrico Albertosi, detto Ricky. Classe 1939, come il suo amico portiere-rivale interista Lido Vieri. "Eh, ormai sono 86, ma ho una buona memoria e buoni ricordi". Ricorda Evaristo Beccalossi? "Caro ragazzo, quanto mi dispiace. Era una gioia per gli occhi". Ricorda quando, dopo averle segnato due gol in un derby di Milano, le disse: “Sono Evaristo, scusa se insisto.”. "No, non lo ricordo. Per il semplice fatto che non l’ha mai detto. E non si sarebbe mai permesso. Io avevo 40 anni, lui era, credo ai primi derby. Avrà avuto poco più di vent’anni". E, il 28 ottobre del 1979, segna due volte al grande Ricky Albertosi. "Sì, purtroppo lo ricordo molto bene.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Albertosi: "Talento e fantasia, Beccalossi era la bellezza del calcio. Rivali in campo, ma amici al bar" Notizie correlate Leggi anche: Beccalossi per sempre: la fantasia del 10, i due rigori sbagliati e quel memorabile “Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto” Leggi anche: Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.