Un giovane di 20 anni è stato ucciso a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, durante le prime ore del mattino. Secondo quanto riferito, si trovava in un bar insieme ad alcuni amici quando si sono verificati i fatti. La vittima si chiamava Fabio Ascione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell’episodio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Ascione, un giovane di soli 20 anni, è stato tragicamente ucciso questa mattina a Napoli, nella zona di Ponticelli, all’esterno del bar Lively. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 5:00, mentre il ragazzo era in compagnia di alcuni amici. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio ha già scosso profondamente la comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni, due individui, apparentemente armati e a bordo di un’auto o di uno scooter, avrebbero aperto il fuoco contro Fabio, colpendolo al torace con diversi proiettili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.

Napoli, agguato all’alba: Fabio Ascione ucciso a 20 anni, killer in scooter colpiscono al toraceUn altro risveglio nel sangue nella periferia orientale di Napoli, dove la notte si è trasformata in esecuzione.

Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola.

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Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso a colpi di pistola davanti al bar: caccia a due persone su uno scooterOmicidio a Napoli, il 20enne Fabio Ascione è stato ucciso a colpi di pistola davanti a un bar: in corso le indagini ... virgilio.it

Il giovane incensurato Fabio Ascione è stato colpito in via Carlo Miranda a Ponticelli. Il 20enne si era intrattenuto fuori al bar con alcuni amici. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice https://nap.li/T5Yd - facebook.com facebook