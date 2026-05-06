È mancato il fantasista. L'emblema dell'estro, Evaristo Beccalossi, bresciano di nascita e interista di storia, uno di quelli che con la vecchia numerazione delle maglie non poteva che portare il 10 sulle spalle. Funambolico, amante della vita milanese, idolo di San Siro che gli perdonava delle pause zemaniane in campo, in attesa che si accendesse la luce. Bastava un lampo e la partita era improvvisamente cambiata. La fantasia al potere. Beccalossi è stato la fantasia incastonata in un'Inter di podisti e soldati, creata ad arte dal "sergente" Eugenio Bersellini, allenatore vecchio stampo, che non permetteva sgarri. Riuscì, incredibilmente, a farsi amare da un giocatore che tutto era tranne che una pedina da poter muovere a piacimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beccalossi per sempre: la fantasia del 10, i due rigori sbagliati e quel memorabile “Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto”

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