Un uomo si presenta in banca sostenendo di essere il Papa Leone, ma l’impiegata, scettica, chiude la conversazione senza credergli. La sua richiesta viene respinta e la comunicazione si interrompe bruscamente. La scena si svolge all’interno di un istituto di credito, dove le regole rigide delle procedure spesso si scontrano con richieste insolite o inaspettate. È stato poi confermato che l’uomo era effettivamente Prevost.

Quando le rigide procedure dei servizi clienti bancari si scontrano con le esigenze del pontefice, l’esito può sfociare nell’inverosimile. Nell’estate del 2025, a circa due mesi dalla sua elezione, Papa Leone XIV ha contattato telefonicamente la sua filiale bancaria di Chicago per aggiornare i propri dati anagrafici. L’operazione, apparentemente di routine, si è conclusa con l’operatrice telefonica che ha chiuso bruscamente la chiamata in faccia al capo della Chiesa cattolica, convinta di essere vittima di una bufala o una truffa. La dinamica dell’episodio è stata svelata dal reverendo Tom McCarthy, amico d’infanzia del Papa, durante un incontro di fedeli cattolici negli Stati Uniti, per poi essere ripresa in un resoconto dettagliato dal New York Times.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Farebbe un’eccezione se le dicessi che sono Papa Leone?”: l’impiegata non gli crede e gli riattacca in faccia, ma era davvero Prevost

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