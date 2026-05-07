Nel giorno in cui la Procura di Pavia ha ufficialmente chiuso l'indagine su Alberto Stasi, il protagonista di un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, è stata pubblicata un'intervista al protagonista da parte di una nota trasmissione televisiva. Durante l’intervista, Stasi ha espresso il desiderio che la verità venga alla luce e ha dichiarato di essere garantista, commentando anche il peso che sente di portare senza entrare in dettagli giudiziari.

Pavia, 7 maggio 2026 – Nel giorno in cui la Procura di Pavia ha ufficialmente chiuso l'indagine su Andrea Sempio, accusandolo dell' omicidio volontario di Chiara Poggi (aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà), in prima serata su Italia 1, verrà trasmessa a Le Iene l'ultima intervista rilasciata da Alberto Stasi ai media. In un’anteprima che le Iene hanno rilasciato sui propri canali social, l’allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni di reclusione per il suo assassinio, prova a dare una risposta personale al motivo della pena che gli è stata inflitta. “Un senso che non c’è”. “ Non trovo nessun senso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alberto Stasi, l’intervista a Le Iene: “Spero che la verità emerga. Sempio? Sono garantista. Non trovo un motivo per cui Dio mi abbia dato questo peso”

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Le Iene trasmette l'ultima intervista integrale di Alberto Stasi sul caso GarlascoSu Italia 1 va in onda in esclusiva l'ultima intervista integrale ad Alberto Stasi, che si apre su libertà e vita quotidiana dentro e fuori dal carcere. megamodo.com

La famiglia Poggi, attraverso il lavoro di legali e consulenti, resta convinta che il responsabile dell'omicidio di Chiara sia Alberto Stasi, condannato dalla Cassazione nel 2015 a 16 anni #ANSA - facebook.com facebook