Il 7 maggio 2026, la Procura di Pavia ha ufficialmente chiuso l'indagine riguardante Alberto Stasi, reso noto attraverso un intervento televisivo trasmesso su Le Iene. Durante l'intervista, Stasi ha dichiarato di non trovare un motivo per cui Dio gli abbia assegnato un certo peso, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi della chiusura dell’indagine. La notizia si inserisce in un quadro giudiziario che ha seguito il caso negli ultimi anni.

Pavia, 7 maggio 2026 – Nel giorno in cui la Procura di Pavia ha ufficialmente chiuso l'indagine su Andrea Sempio, accusandolo dell' omicidio volontario di Chiara Poggi (aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà), in prima serata su Italia 1, verrà trasmessa a Le Iene l'ultima intervista rilasciata da Alberto Stasi ai media. In un’anteprima che le Iene hanno rilasciato sui propri canali social, l’allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato nel 2015 in via definitiva a 16 anni di reclusione per il suo assassinio, prova a dare una risposta personale al motivo della pena che gli è stata inflitta. “Un senso che non c’è”. “ Non trovo nessun senso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alberto Stasi, l’intervista a Le Iene: “Non trovo un motivo per cui Dio mi abbia dato questo peso”

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La famiglia Poggi, attraverso il lavoro di legali e consulenti, resta convinta che il responsabile dell'omicidio di Chiara sia Alberto Stasi, condannato dalla Cassazione nel 2015 a 16 anni #ANSA - facebook.com facebook