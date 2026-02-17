Garlasco la verità di Andrea Sempio | Non ho mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi ma non sono tranquillo

Poco meno di un anno fa Andrea Sempio è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per l’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A un anno di distanza, Sempio ribadisce la propria estraneità ai fatti. Lo fa in un’intervista al Tg1 andata in onda lunedì 16 febbraio nell’edizione delle 20. “Un anno dopo lo ribadisco, in realtà penso che le verifiche che hanno fatto finora come i risultati dell’incidente probatorio dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l’altra volta”. Al giornalista che gli chiede come si senta all’idea che la Procura di Pavia potrebbe chiedere il processo per lui, il 37enne replica: “Di sicuro non sono tranquillo perché in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, afferma di non essere tranquillo perché nessuno potrebbe esserlo in questa situazione.

Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 di non aver mai visto il video intimo trovato sul computer di Chiara Poggi, dopo che Alberto Stasi lo ha consegnato alle forze dell’ordine.

