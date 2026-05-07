Alberto Stasi intervistato a Le Iene | Non trovo un motivo deve esserci qualcosa

Da thesocialpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco rimane al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria italiana. Durante un’intervista a Le Iene, Alberto Stasi ha dichiarato di non trovare un motivo convincente per il delitto, aggiungendo che “deve esserci qualcosa”. Le sue parole hanno suscitato discussioni e analisi sulla vicenda ancora irrisolta.

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A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso legato all’omicidio di Chiara Poggi continua a occupare il centro del dibattito giudiziario e mediatico italiano. Nelle stesse ore in cui la Procura di Pavia ha chiuso la nuova indagine nei confronti di Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato, torna a parlare anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per la morte della fidanzata. Le sue dichiarazioni, registrate nel 2025, saranno trasmesse nella puntata de Le Iene in onda su Italia 1. La vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco potrebbe ora entrare in una fase del tutto nuova. Gli sviluppi dell’inchiesta su Sempio, infatti, potrebbero avere conseguenze anche sulla posizione di Stasi, che ha già scontato gran parte della pena.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Alberto Stasi intervistato a Le Iene: “Non trovo un motivo, deve esserci qualcosa”

Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

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