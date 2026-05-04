Durante un intervento televisivo, il cantante ha mostrato segnali di emozione, rivolgendo una richiesta a Romina. La scena ha suscitato commozione tra il pubblico, mentre il confronto tra i due artisti proseguiva anche sui social media, coinvolgendo i fan e alimentando discussioni sulla loro relazione passata.

Il confronto tra Albano Carrisi e Romina Power si è riacceso sotto i riflettori televisivi per poi proseguire sui social, trasformandosi in un caso che ha coinvolto anche i fan. Tutto è partito dalle dichiarazioni rilasciate da Romina durante la trasmissione Belve, per poi trovare una replica intensa e carica di emozione nel salotto di Domenica In. Al centro della vicenda, ancora una volta, il dolore mai sopito legato alla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, che continua a rappresentare una ferita aperta nella vita della famiglia. Albano piange a Domenica In: il motivo delle lacrime e la supplica a Romina Power. Ospite di Domenica In, Albano ha risposto con evidente commozione alle parole dell’ex moglie, che aveva lasciato intendere una sua presunta distanza nei momenti più difficili legati alla scomparsa di Ylenia.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che tenerezza le lacrime di Albano in tv e la supplica a Romina: «Non ammazzarmi», la disperazione del cantante commuove

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