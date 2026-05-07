Alaska megatsunami da 482 metri | il crollo che scuote il fiordo

In Alaska si è verificato un megatsunami di 482 metri, causato dal crollo di una grande sezione di montagna sul fiordo. Il fenomeno ha generato onde di dimensioni straordinarie che hanno investito le acque circostanti, senza che l’evento fosse immediatamente rilevato o documentato. La causa del crollo viene attribuita al ritiro dei ghiacciai, che ha indebolito la stabilità della montagna. Questi fatti sono stati confermati da studi geologici e monitoraggi sul campo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un evento così enorme a restare ignoto?. Perché il ritiro dei ghiacciai ha causato il crollo della montagna?. Quali rischi corrono le navi da crociera nelle rotte del fiordo?. Come cambierà il turismo d'avventura dopo questo disastro naturale?.? In Breve Crollo di 64 milioni di metri cubi di roccia nel fiordo di Tracy Arm.. Il ritiro del ghiacciaio ha causato l'instabilità delle pareti secondo il dottor Hicks.. Le compagnie di crociera hanno sospeso le rotte verso il fiordo di Tracy Arm.. Frequenza dei fenomeni aumentata di dieci volte rispetto ai decenni passati.. Sessantaquattro milioni di metri cubi di roccia sono precipitati nel fiordo di Tracy Arm nell’estate del 2024, scatenando un’onda di 482 metri che ha sconvolto il sud-est dell’Alaska.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alaska, megatsunami da 482 metri: il crollo che scuote il fiordo Notizie correlate Dal fiordo alla costa: il nuovo treno che ridisegna i viaggi in ScandinaviaDal 15 giugno 2026, chi sogna di attraversare la Scandinavia senza mai salire su un aereo ha finalmente una risposta concreta. Caduta mortale: operaio in rianimazione dopo crollo da 3 metriUn imbianchino di 34 anni giace in condizioni gravissime dopo essere precipitato da circa tre metri mentre lavorava su un'impalcatura a Novellara. Contenuti e approfondimenti Si parla di: La mega-onda alta 500 metri in Alaska di cui non ci eravamo accorti. Un MegaTsunami potrebbe colpire l’AlaskaGli scienziati hanno avvertito che l’Alaska potrebbe essere colpita da un incredibile tsunami. La causa dello tsunami potrebbe essere la distruzione del fiordo di Barry Arm. Allo stesso tempo, gli ... veb.it In Alaska potrebbe verificarsi un megatsunami: un'onda più alta di 500 metriUna gigantesca frana di rocce instabili dopo lo scioglimento di un ghiacciaio potrebbe causare un megatsunami in Alaska, avvertono gli scienziati. Questo tragico evento è probabile che si verifichi ... tech.everyeye.it