Dal 15 giugno 2026 entrerà in servizio un nuovo treno che collega il fiordo con le coste della Scandinavia. Questa tratta offre un’alternativa ai voli aerei, permettendo ai viaggiatori di attraversare la regione in modo più sostenibile. La linea si estende lungo un percorso che unisce paesaggi naturali e aree urbane, offrendo una nuova possibilità di spostamento tra le principali città e le zone più remote.

Dal 15 giugno 2026, chi sogna di attraversare la Scandinavia senza mai salire su un aereo ha finalmente una risposta concreta. La compagnia ferroviaria privata svedese Snälltåget lancerà un collegamento diretto quotidiano tra Malmö e Oslo via Göteborg, trasformando quello che era un percorso frammentato — con cambi, attese e la frustrazione tipica dei tragitti intermodali — in un’unica, fluida esperienza su rotaia. Non è solo una nuova tratta: è un cambio di paradigma nel modo di concepire il viaggio nordico. Un corridoio ferroviario tra due nazioni. Il nuovo servizio crea un corridoio continuo tra tre delle regioni più dinamiche della Scandinavia: la Scania svedese, la costa occidentale e la capitale norvegese, attraverso paesaggi modellati dal mare, dalle foreste e da città storicamente legate ai commerci marittimi.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dal fiordo alla costa: il nuovo treno che ridisegna i viaggi in Scandinavia

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