Caduta mortale | operaio in rianimazione dopo crollo da 3 metri

Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da circa tre metri mentre lavorava su un’impalcatura a Novellara. Trasportato d’urgenza in ospedale, ora si trova in rianimazione. La caduta si è verificata durante le operazioni di lavoro, e al momento non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

Un imbianchino di 34 anni giace in condizioni gravissime dopo essere precipitato da circa tre metri mentre lavorava su un'impalcatura a Novellara. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, con il ferito trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 15:00 al civico 23 di via Vespucci, dove l'uomo stava tinteggiando il muro di un'abitazione privata. La caduta improvvisa ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso, che ha portato il 34enne direttamente in rianimazione. Il momento critico e i soccorsi immediati La scena si è svolta nella periferia di Reggio Emilia, dove la routine del lavoro edile si è interrotta bruscamente.